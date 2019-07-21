Киев, , 21:09 — REGNUM

Практически во всех одномандатных округах Киева на парламентских выборах, состоявшихся 21 июля, побеждают кандидаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Таковы данные экзитпола, проведенного по заказу ТСН. Опросы избирателей проводились на 300 избирательных участках (по 20 в каждом округе) в Киеве и области. Метод: личное интервью, теоретическая статистическая погрешность выборки для каждого округа — не более 3,1%, но с учетом дизайн-эффекта и опыта предыдущих экзитполов, учитывающего и систематические погрешности.

Как показывает экзитпол, представители партии Зеленского точно побеждают в 11 из 13 округов.

На брифинге лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил о том, что эта политическая сила побеждает во всех 13 округах Киева по мажоритарной системе, отметив, что это «потрясающий результат». Политик заявил, что надеется на такие же высокие результаты в других регионах Украины.

«Сейчас мы не можем ответить в полном объеме, есть ли у нас возможность самостоятельно сформировать коалицию, мы будем объединяться с политическими силами. Действительно, мы надеемся получить на мажоритарных округах неплохой результат», — сказал Разумков.

ИА REGNUMнапоминает, что в пропорциональной части «Слуга народа» одержала убедительную победу, набрав, согласно данным экзитполов», 43−45% голосов.