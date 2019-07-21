Киев, , 21:03 — REGNUM

Вторая по величине фракция в Верховной раде, которую сформирует «Оппозиционная платформа», будет залогом того, что после выборов Украина вернется на мирный путь развития, заявил в воскресенье, 21 июля, сопредседатель партии Юрий Бойко.

Уже в ближайшее время граждане страны «почувствуют облегчение», сказал Бойко.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.