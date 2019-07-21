Киев, , 20:59 — REGNUM

Партия «Европейская солидарность» намерена оправдать доверие, оказанное избирателями на парламентских выборах. Об этом, как передает Интерфакс-Украина, сообщил лидер партии и экс-президент Украины Петр Порошенко в Киеве.

«Мы (партия «Европейская солидарность») сделаем все, чтобы оправдать доверие, которое нашей команде… вы оказали», — сказал политик.

Порошенко добавил, что «большие молодцы» те, кто отдал голос за «Европейскую солидарность».

Напомним, результаты Национального экзитпола, экзитпола телеканала «112», экзитпола «1+1» и экзитпола компаний КИУ и СОЦИС свидетельствуют о том, что в Верховную раду нового созыва по итогам выборов проходят пять партий.