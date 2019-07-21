Киев, , 20:57 — REGNUM

Украинские СМИ подсчитали, как распределяется мандаты депутатов Верховной рады в пропорциональной части выборов, если итоговые результаты выборов будут близки к тому, что показали экзитполы.

В частности, по партийным спискам «Слуга народа» предварительно получает 126 депутатских мест, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 33, «Европейская солидарность» — 26, «Батькивщина» — 22, «Голос» — 18.

ИА REGNUMнапоминает, что по партийным спискам избирается 225 депутатов, и еще 199 — по мажоритарным округам. Для формирования парламентской коалиции необходимо как минимум 226 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что первым делом приглашает к переговорам о создании коалиции партию «Голос» Вакарчука.