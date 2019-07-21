Киев, , 20:53 — REGNUM

По данным экзитпола «Социс», в новом составе Верховной рады Украины будет представлено пять партий, сообщили социологи в воскресенье, 21 июля.

Согласно этим данным, партия «Слуга народа» получила 45% голосов, «Оппозиционная платформа» — 12%, партия Петра Порошенко — 9%, Юлии Тимошенко — 8%, Святослава Вакарчука — 6%. Остальным партиям не удалось преодолеть 5%-ный барьер.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.