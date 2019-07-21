Киев, , 20:40 — REGNUM

На Украине на пост премьер-министра будет назначено новое лицо, «гуру в экономике». Об этом 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на Западе».

«Человек действительно является примером, гуру в экономике», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что ни лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ни экс-президент Петр Порошенко, ни лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук не могут претендовать на премьерский пост, поскольку ранее были в политике.

«Когда вы ставите вопрос о каком-либо человеке, некорректно говорить о Юлии Владимировне и говорить о старом лице. Имеется в виду человек, который был в политике, давайте так переформулируем… Премьер-министром в Украине должен быть, еще раз повторяю, новое лицо, специалист в экономике», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что ведет консультации с человеком, которого бы хотел видеть на посту премьера нового украинского правительства.

«Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу — провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми», — сказал Зеленский.