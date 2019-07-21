Киев, 21 июля 2019, 20:40 — REGNUM
На Украине на пост премьер-министра будет назначено новое лицо, «гуру в экономике». Об этом 21 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на Западе».
Он сообщил, что ни лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ни экс-президент Петр Порошенко, ни лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук не могут претендовать на премьерский пост, поскольку ранее были в политике.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что ведет консультации с человеком, которого бы хотел видеть на посту премьера нового украинского правительства.