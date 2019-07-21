Киев, , 20:34 — REGNUM

На парламентских выборах на Украине каждый второй кандидат в депутаты имеет профессию «безработный». Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Валентин Гладких.

«Они просто настолько высококлассные специалисты, что на рынке труда Украины они никем не могут работать кроме как народными депутатами, министрами. Это как в том анекдоте: «Впишите меня в командирские войска». Это реформаторы, активисты, пацифисты, патриоты — все те люди, которые, в принципе, никогда не работали и работать не пытались. Если бы неожиданно захотели, думаю, нашли бы себе работу на 200 долл. Все они ломятся туда, завтра мы удивимся их декларациям», — предупредил Гладких.

По его словам, украинцы фактически избавились от подданнической культуры, но пока не пришли к партиципаторной культуре участия.

«Все упирается в политическую культуру. Украинское общество по многим сегментам отошло от подданнической культуры, но к партиципаторной культуре участия до сих пор не пришли. Большинство людей не видят связи между своим походом, результатом волеизъявления и их уровнем жизни», — сказал Гладких.

«Если бы люди один раз увидели, что от их волеизъявления изменилась жизнь, второй раз, третий раз у них бы сформировался определенный социальный рефлекс. В дальнейшем они бы действовали иначе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая заявила, что на выборах в парламент принимает участие более 6000 кандидатов. По её словам, кандидаты в депутаты подали в ЦИК 147 исков по факту нарушения избирательного процесса.