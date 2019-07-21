Киев, 21 июля 2019, 20:30 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою политическую команду с хорошими результатами выборов, комментируя данные Национального экзитпола.
При этом он намекнул, что планирует провести и досрочные местные выборы.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Национального экзитпола, в парламент Украины проходят пять партий. Так, победителем выборов стала партия «Слуга народа» — 43,9%. При этом избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская Солидарность» Петра Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 7,6%, и «Голос» Святослава Вакарчука — 6,3%.