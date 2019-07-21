21 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Надежной информации о состоянии здоровья главы Туркмении нет. Умер ли Гурбангулы Бердымухамедов или заболел, а может, абсолютно здоров и просто отдыхает, станет ясно в ближайшие дни.

Григорий Михайлов, , 20:58 — REGNUM

Спокойное течение воскресного дня 21 июля нарушила волна сообщений в СМИ — «глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов умер». Журналисты утверждали, что 62-летний глава Туркмении умер от острой почечной недостаточности 20 июля, во второй половине дня.

Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

Проблема в том, что ни один из перечисленных выше источников не предъявил никаких доказательств смерти туркменского лидера. Все авторы ссылаются на неназванные источники в стиле «знакомый племянника мужа сестры рассказал…».

В качестве примера можно упомянуть директора ранее не упоминавшейся в СМИ организации «Центр мониторинга евразийских проблем» Аслана Рубаева. Последний, подтверждая радиостанции «Говорит Москва» информацию о смерти Туркменбаши, так описал свои источники:

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я, когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск».

Во второй половине воскресенья появились опровержения. Сначала «Коммерсантъ», а затем и ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в МИДе Туркмении, сообщили, что информация о смерти — «абсолютная ложь». При этом опровержения также не содержали никакой конкретики — живого президента Туркмении людям не показали.

Может ли информация о смерти Гурбангулы Бердымухаммедова быть истинной — да. Может ли быть ложной — тоже да.

Фальшивые сообщения о смерти президентов стран Туркестана появляются не часто, но и новинкой не являются. Ранее СМИ «хоронили» Курманбека Бакиева, Нурсултана Назарбаева. Несколько раз СМИ хоронили и Ислама Каримова — в последний раз информация оказалась верной.

Некоторые выводы можно сделать по косвенным признакам. Крохи доступной информации указывают на то, что ничего серьезного в Туркмении не произошло — по словам очевидцев, милиция в Ашхабаде работает, как обычно, какого-либо усиления не наблюдается, военные в столицу не введены. Туркменские каналы показывают обычные передачи, государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня» также ничего тревожного не опубликовало. Никаких признаков траура в стране нет.

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В то же время история со смертью главы Узбекистана Ислама Каримова демонстрирует то, что опровержения официальных лиц и спокойствие на улицах столицы не обязательно означают, что президент жив.

28 августа 2016 года Ferghana.ru со ссылкой на неназванные источники сообщила о смерти Ислама Каримова. Официальный Узбекистан опроверг информацию. Тогда на улицах Ташкента тоже все было спокойно — «ни милиции, ни какого-либо собрания чутких людей в штатском». Лишь 2 сентября узбекские власти признали факт смерти лидера страны.

В нынешней ситуации точно проверить информацию невозможно. Умер ли глава Туркмении или заболел, а может, абсолютно здоров и просто отдыхает, станет ясно в ближайшие дни.

В одном можно быть уверенными на 100% — если Гурбангулы Бердымухамедов жив, то всех нас ожидает появление еще множества написанных главой Туркмении книг — про лошадей, лекарственные травы и просто про человеческую мудрость.

Будьте здоровы, Гурбангулы Мяликгулыевич!