Киев, , 20:25 — REGNUM

Все обнародованные на Украине после закрытия избирательных участков экзитполы подтверждают, что в Верховную раду нового созыва проходят пять партий.

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты Национального экзитпола, экзитпола телеканала «112», экзитпола «1+1» и экзитпола компаний КИУ и СОЦИС.

Во всех экзитполах пятерка победителей выборов имеет одинаковый вид: с большим преимуществом побеждает «Слуга народа», далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская Солидарность» Порошенко, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Тимошенко и «Голос» Вакарчука.

Незначительно отличаются лишь итоговые проценты, которые начислены этим политсилам.