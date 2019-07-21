Киев, , 20:12 — REGNUM

На парламентских выборах, состоявшихся на Украине 21 июля, в Верховную раду Украины нового созыва проходят пять партий, передает корреспондент ИА REGNUM

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом свидетельствуют результаты Национального экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков в стране, в 20:00.

Согласно данным экзитпола, победителем выборов с большим отрывом стала партия Зеленского «Слуга народа» — 43,9%.

Кроме того, избирательный барьер в 5% преодолели «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,5%, «Европейская Солидарность» Порошенко — 8,9%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» Тимошенко — 7,6% и «Голос» Вакарчука — 6,3%.

Организаторы соцопроса отмечают, что это данные на 18:00, так что итоговые данные могут отличаться от приведенных.

В ходе Национального экзитпола был опрошен 10 551 респондент на 300 избирательных участках. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,5% для лидеров и в границах 0,5−1% — для других партий.

Остальные экзитполы показывают примерно такие же результаты.