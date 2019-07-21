Киев, , 19:56 — REGNUM

По данным наблюдателей из общественной сети «Опора», явка на досрочных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16:00 составляет 36,9%, сообщила глава организации Ольга Айвазовская.

Для сравнения — в 2014 г. в этом время явка в целом по стране была 40,6%.

Также организация приводит данные по регионам: Запад Украины — 34,3% (2014 г. — 46,1%), Центр — 38,6% (2014 г. — 43,9%), Восток — 38% (2014 г. — 32,6%), Юг — 36,2% (2014 г. — 34,6%).

ИА REGNUMотмечает, что итоговые цифры могут существенно отличаться от данных на 16:00, поскольку Западная Украина традиционно массово голосует во второй половине дня.

Судя по заявлениям политических сил Украины, многие из них удивлены низкой явкой на сегодняшних выборах в Раду.

Политолог Алексей Блюминов отмечает, что низкая явка влечет за собой совершенно непредсказуемый результат реального голосования как по спискам, так и по округам.

«Все зависит от степени мобилизованности избирателей каждой партии и кандидата. Это может стать как редким шансом, так и полным фиаско. Шанс могут неожиданно получить те, кто его не имел, и наоборот… те, кого считали фаворитами — получить много меньше, недосчитавшись своих людей на участках. При низкой явке все зависит от того, кто именно (чей сторонник, пол, возраст, род занятий, образование, доход, регион) проголосовал ногами в сторону участка, а кто сделал то же самое, но в обратном направлении. Стоит подождать итогов реального подсчета голосов», — отмечает эксперт.