Москва, , 20:47 — REGNUM

Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила свое намерение встретиться со всеми 57 независимыми кандидатами в МГД, которым отказали в регистрации из-за превышения 10%-ного порога брака в собранных подписях. В ходе встречи будут рассмотрены возможные апелляции и обсуждены возникшие в ходе избирательной кампании проблемы. По словам представителя ЦИК, подобная встреча может состояться после 22 июля.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Среди тех, кто не был зарегистрирован окружными комиссиями для дальнейшего участия в выборах из-за большого числа бракованных подписей, оказались независимые кандидаты и представители непарламентских партий и объединений. В том числе: Илья Яшин, Елена Русакова, Дмитрий Булыкин, Иван Жданов, Мария Коледа, Любовь Соболь, Сергей Троицкий, Сергей Митрохин, Ирина Собянина, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Андрей Соколов и Дмитрий Гудков.

В субботу на проспекте Сахарова прошел митинг сторонников и выдвиженцев блогера Алексея Навального, на котором звучали призывы к проведению незаконных акций в случае отказа избирательных комиссий в регистрации всех кандидатов от оппозиции.

Представитель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут назвал подобные заявления шантажом и отметил, что все выборные процедуры регулируются в строгом соответствии с законодательством РФ, а не ультиматумами уличных митингов.

Реут обратил внимание на тот факт, что ни один из 57 незарегистрированных кандидатов, которые не прошли «подписной барьер», до сих пор так и не подал апелляцию в ЦИК, хотя имел на это полное право, начиная с 16 июля.