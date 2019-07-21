Киев, , 19:43 — REGNUM

На выборах в Верховную раду мажоритарщики пропрезидентской партии «Слуга народа» «разрывают» старые элиты. Об этом 21 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

«Похоже, что взбучки чиновников в прямом эфире таки дали эффект. На многих округах мажоритарки на востоке и не только Зеленский просто разрывает. Днепр, в Киеве берут все округа. В нашем селе на Волыни люди, что голосовали за Порошенко, сейчас отдали голос Зеленскому. Это приятный сюрприз», — отметил Романенко.

Он сообщил, что на выборах терпят поражение депутаты от бывшей партии «Блок Петра Порошенко» Александр Грановский, Сергей Лещенко, Игорь Кононенко, кандидат в депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрий Святаш.

«По Одессе и Харькову тотальный разгром старых элит. По состоянию на 13:00 пролетали трухановцы (сторонники мэра Одессы Геннадия Труханова) в Одессе. Грановский (31 на 17 в пользу «Слуги народа»), Святаш, Писаренко тоже были в пролете в Харькове. Сергей Лещенко летит с разрывом в 15%. Кононенко на 94 округе 31 на 12 пролетает Дубинскому (кандидат от «Слуги народа» Александр Дубинский — ред.)», — добавил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что нарушения на парламентских выборах носят массовый характер. Он признался, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» ожидает массовых нарушений во время проведения подсчета голосов в Одессе, Харькове и в Донбассе.