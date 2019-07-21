Киев, 21 июля 2019, 19:43 — REGNUM
На выборах в Верховную раду мажоритарщики пропрезидентской партии «Слуга народа» «разрывают» старые элиты. Об этом 21 июля написал на своей странице в Фейсбуке политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.
Он сообщил, что на выборах терпят поражение депутаты от бывшей партии «Блок Петра Порошенко» Александр Грановский, Сергей Лещенко, Игорь Кононенко, кандидат в депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрий Святаш.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что нарушения на парламентских выборах носят массовый характер. Он признался, что «Оппозиционная платформа — За жизнь» ожидает массовых нарушений во время проведения подсчета голосов в Одессе, Харькове и в Донбассе.