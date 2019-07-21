Киев, , 19:35 — REGNUM

Явку избирателей на юго-востоке Украины в рамках досрочных выборов в Верховную раду можно назвать «катастрофической». Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

«Явка катастрофическая на юго-востоке Украины… — заявил депутат. — Боюсь, что мы проведем в парламент как раз тех, от кого хотели избавиться».

Рабинович отметил, что на западе страны, где многие поддерживают «партию войны», явка избирателей наоборот «сильно растёт».

Как передавало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду на Украине проходят 21 июля. По состоянию на 16:00 по местному времени (совпадает с московским), по данным Центральной избирательной комиссии Украины, явка граждан составила 36,59%.

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