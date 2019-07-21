Москва, , 19:19 — REGNUM

Заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно будущего главы правительства говорят о его уверенности, что партия «Слуга народа» получит большинство в Верховной раде, достаточное для формирования правительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM21 июля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Столь откровенные заявления Владимира Зеленского, на мой взгляд, вызваны его уверенностью в том, что партия «Слуга народа» сможет по результатам парламентских выборов получить большинство, достаточное для формирования правительства без каких-либо коалиционных соглашений с другими парламентскими партиями», — сказал Клинцевич.

При этом, по словам сенатора, из сказанного Зеленским не ясно, кто конкретно в случае победы его партии «Слуга народа» на парламентских выборах может стать премьер-министром Украины.

«Зато ясно, что президент Украины не хотел бы видеть на этом посту Юлию Тимошенко, явно не подпадающую под набор тех качеств, которые он считает обязательными для премьер-министра», — отметил он.

Вместе с тем, по мнению Зеленского, премьер-министр должен быть независимым человеком, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции.