Киев, 21 июля 2019, 19:16 — REGNUM
На парламентских выборах на Украине новая власть не успела подготовиться к фальсификациям, а старая власть уже потеряла возможность оказывать влияние на ход голосования. Об этом 21 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.
Он допускает, что факты фальсификаций могут иметь место во время голосования на мажоритарных округах. При этом Грищенко считает, что мажоритарщики от партии «Слуга народа» автоматически получили крупный бонус — от 10 до 20% голосов.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Украине проходят парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия Украины информирует, что по состоянию на 16.00 явка граждан составляет 36,59%. Министр МВД Арсен Аваков заявил, что министерство учло опыт работы на предыдущих президентских выборах, внесло коррективы и готово противостоять любым вызовам в обеспечении безопасности во время выборов.