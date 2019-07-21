Киев, , 19:16 — REGNUM

На парламентских выборах на Украине новая власть не успела подготовиться к фальсификациям, а старая власть уже потеряла возможность оказывать влияние на ход голосования. Об этом 21 июля в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

«Нет предпосылок для системных нарушений на общегосударственном уровне. Новая власть еще не успела, даже если бы она и захотела. Старая власть уже не способна, потому что она уже потеряла рычаги. В результате по общегосударственному округу, где выборы проходят по партийным спискам, там вообще нулевые шансы что-то изменить. Там будет реальный результат, кто бы что не говорил», — сказал Грищенко.

Он допускает, что факты фальсификаций могут иметь место во время голосования на мажоритарных округах. При этом Грищенко считает, что мажоритарщики от партии «Слуга народа» автоматически получили крупный бонус — от 10 до 20% голосов.

«А вот по мажоритарке нужно смотреть в каждом конкретном округе, потому что обобщений тут тоже не может быть. Есть те, кто давно окучил, в некоторые пришли новые, более мощные лица. Мы понимаем, что определенная политическая сила из-за некоторых обстоятельств сразу имеет бонус до 20%. Это дает преимущество, которое сложно преодолеть. Тут придется много и предметно анализировать», — добавил Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на Украине проходят парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия Украины информирует, что по состоянию на 16.00 явка граждан составляет 36,59%. Министр МВД Арсен Аваков заявил, что министерство учло опыт работы на предыдущих президентских выборах, внесло коррективы и готово противостоять любым вызовам в обеспечении безопасности во время выборов.