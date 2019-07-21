Киев, , 19:16 — REGNUM

Партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос», видимо, все же проходит в Верховную раду следующего созыва, сообщил корреспонденту ИА REGNUMисточник, имеющий доступ к результатом одного из проводимых в стране экзитполов.

Напомним, что долгое время «Голос» не мог преодолеть проходной барьер в 5%, но ближе к вечеру благодаря усилиям Западной Украины результат партии зафиксировался на уровне 6%.

Остальные четыре политические силы, проходящие в новую Раду, идут примерно в своем обычном графике: «Слуга народа» — 42%, «Оппозиционная платформа — за жизнь» — порядка 13%, партии «Европейская солидарность» и «Батькивщина» — примерно по 8%.

Остальные политические силы, участвующие в выборах, набирают существенно меньше, чем 5%.

ИА REGNUMнапоминает, что по партийным спискам будет сформирована половина состава Рады нового созыва — 225 мандатов. Остальные депутаты парламента Украины будут избраны в мажоритарных округах.