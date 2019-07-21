Киев, , 19:01 — REGNUM

В штаб партии «Слуга народа» прибыл глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Богдан не стал общаться с журналистами и скрылся в кулуарах штаба, передает корреспондент ИА REGNUM

В целом настроение в штабе партии Зеленского позитивное, время до конца выборов отведено под разного рода информационные дискуссии.

Посетит ли штаб своей партии президент Украины Владимир Зеленский после закрытия участков — пока неясно.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным данным, как и показывали экзит-поллы перед выборами, «Слуга народа» с огромным отрывом выигрывает у других политических сил «партийную» часть выборов.