Тула, , 18:58 — REGNUM

Прошедшая неделя для Тульской области выдалась насыщенный. В центре внимания оказался очередной визит премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева. Состоялось последнее заседание шестого созыва Тульской областной думы, партии разворачивают предвыборную кампанию. Также произошёл ряд других значимых событий. Подробнее — в обзоре основных событий (с 15 по 21 июля).

Тульская область — «лакмусовая бумага»

В Тульскую область зачастили федеральные чиновники. На минувшей неделе регион принимал председателя российского правительства Дмитрия Медведева, очередной визит которого эксперты оценили как своего рода «месседж» в адрес глав других субъектов. В частности, по мнению главного редактора информационно-аналитического агентства «Национальный эксперт», кандидата экономических наук Михаила Белого, подобные визиты автоматически выводят губернатора Тульской области Алексея Дюмина в хедлайнеры региональной политики, это «своего рода «лакмусовая бумажка», которая демонстрирует, что Тульская область — «локомотив, на который делается ставка, особенно сегодня, когда страна переживает экономическую стагнацию, когда доходы населения падают».

Подробнее: Эксперт: визит Медведева в Тульскую область отразился на имидже региона

Доля бедных — менее 10%

Исследователи агентства «Эксперт» опубликовали карту Российской Федерации, на которой представлены регионы в градации от богатых до бедных.

Тульскую область эксперты включили в список богатых регионов, объяснив это тем, что модальный доход (наиболее встречающийся в регионе) выше 1,5 прожиточного минимума (для трудоспособного населения области один прожиточный минимум равен 11 214 рублям), а доля бедных варьируется от 7,7 до 10,3%. В этом списке Тульская область оказалась вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской, Липецкой, Воронежской, Белгородской, Курской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и Сахалинской областями, Татарией, ЯНАО и Чукотским автономным округом.

По мнению авторов исследования, 39 регионов РФ относятся к числу «середнячков», где модальный доход варьируется от 1,25 до 1,5 ПМ, а доля бедных — от 10,5 до 17,5%. Это в основном Центральная Россия и часть сибирских и дальневосточных регионов.

В группу беднейших включён 31 регион, где доля бедного населения превышает 40%.

Мода на многодетность возвращается

По сравнению с 2012 годом в Тульской области количество многодетных семей выросло в два раза. По мнению местных властей, это следствие мер социальной поддержки мужчин и женщин, который воспитывают трех и более детей. Глава региона Алексей Дюмин провел очередное совещание по реализации национального проекта «Демография», который призван повысить рождаемость и увеличить продолжительность жизни.

«Это особенно актуально, так как Тульская область — самый возрастной регион страны, и количество женщин в детородном возрасте продолжает сокращаться, — сказал губернатор. — Мы проводим комплексную работу, чтобы переломить ситуацию. В дополнение к федеральным мерам у нас действуют региональные меры социальной поддержки семей с детьми. На это выделено 2,8 млрд рублей. Меры затронули более 62 тыс. семей».

На следующий год зампредседателя правительства области Ольга Гремякова предложила увеличить региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего и (или) четвертого ребенка с 65,9 тысячи до 150 тысяч рублей. А размер ежемесячной выплаты на содержание и воспитание малыша после 1 января 2020 года и до достижения им трехлетнего возраста увеличить в зависимости от дохода семьи: до 11 тыс. рублей, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума; до 3 тыс. рублей — в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим два прожиточных минимума.

Чтобы повысить рождаемость, в правительстве предложили ввести институты сертифицированных нянь, создать группы длительного пребывания в детских садах, развить негосударственный сектор соцуслуг с помощью предоставления грантов некоммерческим организациям.

Алексей Дюмин поручил увеличить объем ежегодного финансирования субсидии на выделении жилья для малоимущих в два раза, а на озвученные предложения изыскать деньги в областной казне.

Помощь прилетит

Еще одним шагом по реализации национального проекта «Здравоохранение» в Тульской области стало введение санитарной авиации. В состав бригады будут входить врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи. Сотрудники Центра медицины катастроф (12 человек) уже прошли обучение у федеральных коллег и готовы нести службу.

По словам министра здравоохранения региона Андрея Третьякова, при необходимости будут передвигаться на вертолете «Ансат» с медицинским модулем.

«На борту установлена современная мобильная интеллектуальная система контроля показателей жизненно важных функций, оборудование для искусственной вентиляции легких, предусмотрены кювезы и аппараты для транспортировки детей, в том числе новорожденных», — сообщили в пресс-службе правительства Тульской области.

Работа санавиации позволит сохранить жизни и более оперативно оказывать помощь пострадавшим при автокатастрофах и эвакуировать пострадавших. Санитарная авиация также расширяет возможности межбольничных медицинских эвакуаций по оказанию помощи пострадавшим и тяжёлым пациентам скорой и специализированной высокотехнологичной медицинской помощи.

В каждом муниципалитете региона уже выбрали места возможной посадки вертолёта. За первые два дня работы в Тульской области с помощью «Ансат» перевезли двух пациентов Ефремовской районной больницы. Губернатор области поручил наладить взаимодействие санавиации с другими службами: МЧС, ГИБДД, УМВД, ЕДДС.

Где чья территория

Тульская область уточняет границы с соседями. Правительство региона заключило соответствующий контракт, в рамках которого подготовлены ортофотопланы на основе аэрофотосъемки границы. Региональные власти объяснили, что данные по уточнению границ с Орловской и Рязанской областями придут уже в 2021 году, а делается это для того, чтобы в дальнейшем избежать земельных споров и более эффективно вести экономическую деятельность, соответственно качественнее планировать доходы в областной бюджет.

Траты на еду

Эксперты подсчитали рост цен на продовольственные товары в Тульской области и пришли к выводу, что за последние пять лет больше всего в регионе подорожало сливочное масло (+79% к 2014 году). На втором месте — мороженая рыба (+69%), на третьем — белокочанная капуста (+62%).

По данным статистиков, за пять лет прежняя цена осталась только у картофеля. В тульском СМИ MySlo пришли к выводу, что жители области треть своих доходов тратят на еду. При этом россияне стали больше экономить на путешествиях (29% против 12%), чаще отказываться от крупных покупок (25%) и меньше покупать одежду и обувь (23%).

Эксперты отмечают, что во втором квартале 2019 года доля расходов россиян на еду составила 38,9%. В будущем этот показатель, по прогнозам аналитиков, будет расти.