Киев, , 18:57 — REGNUM

Украина, заключившая Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, «стала нищей». Об этом написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

‏»Мы (власти Украины) подписали Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, и это фактически уничтожило нашу экономику, — написал политик. — Страна стала нищей».

По его словам, даже в перспективе 10−15 лет нельзя говорить о том, что экономика страны конкурентоспособна или может такой быть.

Напомним, 14 июля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.

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