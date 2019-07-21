Киев, 21 июля 2019, 18:51 — REGNUM

По состоянию на 17:00 на Украине уже проголосовало около 40% избирателей. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Два украинских крестьянина (этюд). 1880
Илья Репин. Два украинских крестьянина (этюд). 1880

Представитель силового ведомства подчеркнул, что все области голосуют более-менее равномерно.

По словам Стойко, за последние три часа до закрытия участков на выборы могут подойти еще 5−10% людей, таким образом, итоговая явка ожидается на уровне 45−50%.

ИА REGNUMнапоминает, что ЦИК Украины дает явку на 16:00 по всей стране на уровне 36,59%. Насколько можно судить по заявлениям из штабов главных политических сил Украины, все партии неприятно удивлены столь низкой явкой на сегодняшние выборы. Президент Украины Владимир Зеленский через социальные сети призвал украинцев в последние часы проявить активность и все-таки добраться до избирательных участков.