Киев, , 18:51 — REGNUM

По состоянию на 17:00 на Украине уже проголосовало около 40% избирателей. Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Два украинских крестьянина (этюд). 1880

Представитель силового ведомства подчеркнул, что все области голосуют более-менее равномерно.

По словам Стойко, за последние три часа до закрытия участков на выборы могут подойти еще 5−10% людей, таким образом, итоговая явка ожидается на уровне 45−50%.

ИА REGNUMнапоминает, что ЦИК Украины дает явку на 16:00 по всей стране на уровне 36,59%. Насколько можно судить по заявлениям из штабов главных политических сил Украины, все партии неприятно удивлены столь низкой явкой на сегодняшние выборы. Президент Украины Владимир Зеленский через социальные сети призвал украинцев в последние часы проявить активность и все-таки добраться до избирательных участков.