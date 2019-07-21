Москва, , 18:51 — REGNUM

Абсолютной ложью назвали в посольстве Туркмении в России информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил журналистам один из представителей посольства.

Представитель дипмиссии Туркмении в Москве назвал информацию о кончине Гурбангулы Бердымухамедова псевдоинформацией, не соответствующей действительности.

Кроме того, 21 июля было опубликовано послание от президента Туркмении, в котором он поздравляет работников здравоохранения и медицинской промышленности с профессиональным праздником.

Напомним, ранее ряд СМИ опубликовал известие о кончине президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, ссылаясь на информацию, полученную от бизнесменов, имеющих источники в спецслужбах.

По официальной информации президент Туркмении находится в отпуске с 15 июля.

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