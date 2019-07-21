Тула, , 18:35 — REGNUM

8 сентября в Тульской области пройдут выборы в региональную Думу седьмого созыва. Накануне в области прошло последнее заседание парламента шестого созыва. Губернатор Алексей Дюмин присутствовал на сессии, выделив инициативы нескольких народных избранников и в целом одобрив работу созыва. Однако оговорился, что «у власти еще много обязательств перед жителями».

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин присутствовал на заседании парламента и отметил нескольких народных избранников Tularegion.ru

Командная работа

Глава Тульской области Алексей Дюмин отметил, что депутаты в постоянном диалоге решили многое, а перспективные проекты и законодательные идеи обсуждаются.

Дюмин выделил инициативу руководителя фракции «Единая Россия» Николая Воробьева о дополнительных мерах поддержки многодетным семьям. Либерал-демократ Александр Балберов внёс предложения, касающееся инновационных технологий, которые разработали туляки. «Единоросс» Юрий Кондрашов вместе с губернатором следит за развитием спорта и взял на себя контроль за строительством новой ледо

Заседание тульской Думы Tularegion.ru

вой арены в Ефремове, которая возводится за счёт внебюджетных источников.

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Инициативы, конечно, хорошо, но желания граждан, по мнению Алексея Дюмина, необходимо ставить во главу угла. По мнению губернатора, важна включенность депутатов в реализацию значимых проектов в районах, а направленность на культурное развитие, модернизацию дорожной сети, благоустройство общественных пространств и реализация инвестиционного потенциала региона, в конечном счёте, сказывается на каждом.

«Сделать предстоит ещё больше, и здесь нужна командная работа. Депутатская деятельность требует большой ответственности, — убежден губернатор. — Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что необходимо вести открытый диалог с жителями, разъяснять людям действия органов власти. Важно не обещать невозможного: если говоришь, то делаешь, если обещаешь, то выполняешь обещания. Нужно слышать людей».

Если взять цифры, то областная Дума шестого созыва провела 66 заседаний (созывом ранее коллеги собирались меньше — 61), разработали 42 закона, в том числе 111 базовых, и 2092 постановления. Комитеты на своих заседаниях рассмотрели 4968 проектов федеральных законов. Прошло 10 депутатских публичных слушаний. Председателем регионального парламента Сергеем Харитоновым принято 1042 распоряжения. Рассмотрено 929 обращений граждан.

Народные избранники внесли в областную Думу за последние пять лет 66 законопроектов, из которых 61 принят в качестве закона. Один из них (от ЛДПР) отклонен, четыре возвращены на основании отзыва субъектов права законодательной инициативы. В региональных СМИ сослались на официальный ответ областного законодательного органа и сообщили, что за шестой созыв депутаты от КПРФ и партии «Родина» не вносили самостоятельных законопроектов.

А вот в качестве продвижения депутатских законодательных инициатив Тульской области в масштабах страны похвастаться нечем — лишь одно предложение. В этом вопросе, считают эксперты, тульским депутатам стоит подтянуться, провести работу над ошибками и активизировать выдвижение важных инициатив на федеральном уровне.

Оценка за пятилетку

Эксперты считают, что оценивать работу регионального парламента необходимо опосредовано от Государственной Думы, так как у областных Дум другой функционал и задачи.

«На мой взгляд, региональный парламент в большей степени представительный, нежели законодательный орган. Все-таки его возможности законотворчества несколько ограничены, в том числе федеральной властью и сложившейся системой распределения полномочий. Поэтому оценивать работу по числу принятых нормативно-правовых актов сложно — большинство из них носят корректирующий или уточняющий характер», — объясняет политолог Николай Евдокимов.

Заседание тульской Думы Tularegion.ru

Ведущий аналитик «Института региональной экспертизы» (ИРЭ) Игорь Оников подчеркивает, в конечно итоге работа законодателей направлена на улучшение жизни жителей Тульской области и благополучия региона.

«Получилось это у думы или нет, у каждого будет свой ответ. Если смотреть на количественные показатели, то дума достаточно плодотворно поработала. Приняты 111 базовых законов, еще в 531 закон были внесены изменения и поправки. Спектр рассмотренных вопросов тоже был достаточно широк: от увеличения прожиточного минимума пенсионеров в области и мер социальной поддержки определенной категории граждан до инвестиционной привлекательности региона и стимулирования развития малого бизнеса. Конечно, были и спорные решения думы, не одобряемые жителями области», — считает эксперт.

Согласно статистике, менее 10% законопроектов, внесенных парламентами регионов, в итоге становятся законами, говорит политолог Евдокимов. И часто они перерабатываются до неузнаваемости.

«Поэтому оценивать эффективность Тульской областной думы по числу законопроектов, внесённых в Госдуму, не стоит. Задача областного парламента — сделать лучше жизнь людей в Тульской области. Это не филиал Госдумы, — объясняет эксперт. — Да, хотелось бы, чтобы количество внесенных законодательных инициатив было больше, но это точно не может быть главным критерием для оценки работы областной думы».

Выборная кампания набирает обороты

8 сентября пройдут выборы в тульскую Думу. И борьба, по прогнозам экспертов, разворачивается нешуточная. Одни партии уже выдвинули списки своих кандидатов, а другие только готовятся к проведению конференций. Всего тулякам предстоит избрать 36 депутатов. 24 из них будут представлять интересы туляков и жителей области в одномандатных округах, а 12 изберутся по партийным спискам.

В 2018 году тульские депутаты приняли закон о сокращении количества парламентариев с 38 до 36 Tularegion.ru

Как сообщало ИА REGNUM, из шестого созыва «выпустились» три фракции. Больше всего месть — у «Единой России» (32 кресла), далее следуют КПРФ и ЛДПР (по два места) и один народный избранник представляет партию «Родина».

Наблюдатели полагают, что расклад сил в следующем созыве, скорее всего, не сильно изменится. Неплохие шансы на успех имеют тульские эсеры, которые за последние пять лет провели работу над ошибками и активизировали работу, внесут свою лепту и самовыдвиженцы — одномандатники, которые активно включились в предвыборную гонку.

«В Тульской области несколько изменилась система выборов — увеличится число депутатов избираемых по одномандатным округам, где для победы достаточно набрать простое большинство голосов. Скорее всего, это приведет к сохранению доминирования «Единой России». При этом пропорции могут поменяться. Возможно, появятся представители «Справедливой России», изменится численное представительство КПРФ и ЛДПР. Но общее доминирование «партии власти», думаю, останется», — комментирует политолог Николай Евдокимов.

Эксперт отмечает еще один не менее интересный момент — сколько новых лиц регион увидит в новой областной думе.

«Все же парламент, который только что завершил свою работу, избирался еще при прежнем губернаторе. Алексей Дюмин произвел некоторое обновление команды и конечно это отразиться и на составе Тульской областной думы», — спрогнозировал собеседник агентства.

Помимо возможного увеличения количества других партий, ожидается активное включение в борьбу на выборах самовыдвиженцев.

«Не стоит исключать также фактор самовыдвиженцев, которые в итоге после избрания могут вступить в любую партию для своей политической идентификации», — комментирует ведущий аналитик ИРЭ Игорь Оников.

Наблюдатели отмечают, что выдвижение кандидатов в Тульской области на должность депутатов регионального парламента в целом проходят спокойно, при этом отдельные эксперты обращают внимание на активность КПРФ и созданные ими инциденты, которые относятся к мусорной реформе. Губернатор Алексей Дюмин в выборные скандалы не вмешивается, что позволяет ему оставаться над ситуацией и гарантом законности интересов жителей. Тем не менее рост политической активности и провокации до 8 сентября не исключены.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году депутаты Тульской областной думы шестого созыва приняли закон о сокращении количества депутатов с 38 до 36. Кроме того, в регионе изменили избирательную систему на пятый тип, при которой ¾ депутатов избираются в многомандатных округах и только ¼ по партийным спискам. Эта избирательная система будет использована 8 сентября как на выборах в региональный парламент, так и в городскую думу.

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