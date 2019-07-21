Киев, , 18:34 — REGNUM

Голосование на выборах в Верховную раду Украины, которое проходило на оборудованном на станции «Академик Вернадский» специальном избирательном участке, завершилось в Антарктиде. Об этом сообщается в воскресенье, 21 июля, на сайте Национального антарктического научного центра.

«Голосование началось в 08:00 по местному времени (в 14:00 мск)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в голосовании, которое длилось всего 30 минут, приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля 2019 г. на Украине стартовали досрочные выборы в Верховную раду. Голосование, которое продлится до 20:00 по местному времени, проходит по смешанной пропорционально-мажоритарной системе.

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