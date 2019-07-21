Киев, , 18:34 — REGNUM

Судя по предварительным данным, итоги досрочных парламентских выборов, которые проходят на Украине сегодня, 21 июля, «более-менее» будут отвечать результатам соцопросов, которые публиковались ранее.

Об этом в штабе партии Порошенко «Европейская солидарность» заявил журналистам представитель этой политсилы Александр Черненко, передает корреспондент ИА REGNUM

ЧерненкоИА REGNUMнапоминает, что по предварительным данным, основанным на информации по экзит-поллам, партия Порошенко с запасом проходит в парламент следующего созыва, набирая 8−9% голосов, при избирательном барьере в 5%.

Явка по Украине состоянием на 16:00 составляла всего 36,59%. Во Львовской области, которая традиционно поддерживает экс-президента Украины, явка пока что меньше средней по стране — 34,85%.