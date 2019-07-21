Киев, , 18:21 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский за несколько часов до закрытия избирательных участков призвал украинцев успеть проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Об этом глава государства написал в соцсетях.

«Мы это сделали! А вы? Успейте проголосовать до 20:00! Сделаем это вместе!», — призывает, в частности, Зеленский.

Также активно призывают украинцев проголосовать и в партии Вакарчука «Голос».»Вот так мы с вами сегодня голосуем! Все, кто еще не ходил на выборы, поспешите!» — говорится в заявлении политической силы.

ИА REGNUMнапоминает, что по данным ЦИК Украины, явка в целом по стране состоянием на 16:00 составила 36,59%. Избирательные участки на Украине закроются в 20:00.