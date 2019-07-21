Киев, 21 июля 2019, 18:20 — REGNUM
На внеочередных парламентских выборах Украины явка избирателей может составить 45%. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Калиниченко.
Как сообщалось, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательно комиссии, на 16.00 явка избирателей составляет 36,47%.Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что наибольшее число сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской области и на Донбассе.