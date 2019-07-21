Киев, , 18:17 — REGNUM

На Украине в полицию поступило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях в ходе парламентских выборов. Об этом сообщает в воскресенье, 21 июля, пресс-служба министерства внутренних дел (МВД) страны на странице в соцсети Facebook.

«По состоянию на 17:00 (совпадает с московским) полиция зафиксировала 1614 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства в день выборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов открыли 33 уголовных производства и составили 41 админпротокол.

Как передавало ИА REGNUM, досрочные выборы в Верховную раду на Украине проходят 21 июля 2019 г. Избирательные участки открылись в 08:00 часов по местному времени (совпадает с московским), голосование будет продолжаться до 20:00.

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