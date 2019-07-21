Киев, , 18:07 — REGNUM

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в воскресенье, 21 июля, обвинил Россию в незаконной поддержке партии «Оппозиционная платформа», сообщили в МВД.

Аваков заявил, что «российские и оккупационные СМИ продолжали раскручивать пропаганду, в том числе в день тишины». «Интересно, что это работает на кандидатов «Оппозиционной платформы» , — сказал он.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.