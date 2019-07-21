Киев, 21 июля 2019, 18:02 — REGNUM
В Верховную Раду Украины сможет попасть семь-восемь политических сил. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Вигиринский, комментируя промежуточные результаты голосования.
По его словам, большое количество партий в Раде усложнит коалиционные переговоры для партии «Слуга народа».
При этом эксперт выразил уверенность, что партия «Слуга народа» не сможет сформировать однопартийное большинство в Раде.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательно комиссии, на 16.00явка избирателей составляет 36,47%. Наибольшая активность граждан зафиксирована в Черниговской области (41,69%), наименьшая — в Ивано-Франковской (31,21%).