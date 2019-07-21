Киев, , 18:02 — REGNUM

В Верховную Раду Украины сможет попасть семь-восемь политических сил. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Андрей Вигиринский, комментируя промежуточные результаты голосования.

«По состоянию на сейчас, если брать промежуточные результаты, под вопросом количество партий, которые сегодня проходят в парламент. Раньше все ориентировались на количество четыре плюс одна-две. Сейчас, по некоторым исследованиям, их может быть и три, и четыре», — сказал Вигиринский.

По его словам, большое количество партий в Раде усложнит коалиционные переговоры для партии «Слуга народа».

«Это касается вопроса усложнения переговоров относительно формирования коалиции для пропрезидентской политической силы», — полагает Вигиринский.

При этом эксперт выразил уверенность, что партия «Слуга народа» не сможет сформировать однопартийное большинство в Раде.

«Если явка низкая, то цена и вес голоса меняется… Самостоятельно фракция «Слуга народа» не соберет 226 голосов», — подчеркнул Вигиринский.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательно комиссии, на 16.00явка избирателей составляет 36,47%. Наибольшая активность граждан зафиксирована в Черниговской области (41,69%), наименьшая — в Ивано-Франковской (31,21%).