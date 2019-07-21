Москва, , 17:33 — REGNUM

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска прокомментировала телеведущая Ольга Скабеева. Свое мнение журналистка высказала в Telegram-канале.

Житель обстрелянного ВСУ Первомайска Lug-info.com

«Ужас какой!» — написала журналистка.

Ранее глава Украины, комментируя введение режима прекращения огня в Донбассе, назвал смерть людей «проблемой». По его словам, выстрелов со стороны ВСУ в Донбассе не было, однако из-за мины погибли люди.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля в Генпрокуратуре ЛНР сообщили, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР), в результате чего погиб один человек, еще семь пострадали.

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