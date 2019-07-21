Киев, , 16:41 — REGNUM

«Оппозиционная платформа — За жизнь» ожидает массовые нарушения во время проведения подсчета голосов в Одессе, Харькове и на Донбассе. Об этом 21 июля заявил на брифинге в Киеве внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Нестор Шуфрич (cc) Вадим Чуприна

«Мы ожидаем массовые нарушения во время подсчета голосов в Одессе, Харькове, и Донецкой области… Мы не заинтересованы в том, чтобы эти выборы были поставлены под сомнение, чтобы говорили, что они прошли непрозрачно и нечестно, не соответствовали стандартам нашего законодательства, в первую очередь, и стандартам ОБСЕ», — сказал Шуфрич.

Он сообщил, что в г. Бахмут члены одной из участковых избирательных комиссий залили чернилами избирательные протоколы.

«К сожалению, нарушения носят массовый характер. Будем надеяться, что в итоге они не повлияют на подведение результатов выборов. Есть уникальные ситуации. Не могу не обратить внимание на уникальную новую технологию или хорошо забытую старую технологию, когда в Бахмуте (в бывшем Артемовске) решили не париться сегодняшними выборами, оформили все протоколы еще вчера. Сегодня, когда обратили внимание, что выборы еще не начались, а протоколы уже готовы, быстро решили их залить чернилами», — рассказал Шуфрич.

По его словам, в Авдеевке на избирательных участках используют ручки с исчезающими чернилами.

«В Авдеевке решили по-другому, там решили сэкономить чернила. Выдали ручки с чернилами, которые исчезают. Но видно не рассчитали время, они исчезли до того, как успели бросить в урну. Наблюдатели обратили внимание на большое количество бюллетеней без отметок. Полиция этим фактом занимается», — рассказал Шуфрич.

Он также пообещал организовать «публичные наказания» тем, кто фальсифицирует выборы.

Как сообщалось, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах.