Тегеран, , 16:20 — REGNUM

Члены экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного 19 июля в Ормузском проливе, по-прежнему находятся на борту. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице посольства России в Тегеране в соцсети Twitter.

«Состояние моряков хорошее, — говорится в сообщении диппредставительства. — Их жизни и здоровью ничего не угрожает».

Отмечается, что в соответствии с международным морским правом моряки покинуть корабль не могут до завершения проверочных мероприятий.

Ранее власти Ирана сообщили, что британский нефтеналивной танкер Stena Impero, задержанный 19 июля в Ормузском проливе, нарушил международные правила судоходства.

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