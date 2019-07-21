Киев, , 16:18 — REGNUM

По данным одного из экзит-поллов, проводимых сегодня на Украине, по состоянию на 15:00 избирательный барьер в Верховную раду нового созыва в 5% преодолевают 4 политические силы.

Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, знакомый с промежуточными результатами опроса голосовавших на выходе из участков.

Напомним, что этот же источник сообщал данные к 12:00, и тогда в Раду также проходили 4 политсилы.

Согласно данным источника, «Слугу народа» поддержали 45% голосовавших, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — около 14%, «Европейскую солидарность» Порошенко — 9%, «Батькивщину» Тимошенко — 7,8%.

Все так же не преодолевает избирательный барьер «Голос» Вакарчука, набирающий 4,2%.

Остальные политические силы, участвующие в выборах, набирают менее 3% и похоже, на попадание в Верховную раду Украины, не претендуют.

До завершения голосования с момента обнародования этих данных оставалось около 5 часов. С учетом того, что вечером, как правило, голосует Западная Украина, картина может измениться, отметил источник, но в целом эти результаты уже больше похожи на итоговые, чем промежуточные, подсчитанные к 12:00.