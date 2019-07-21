Киев, , 16:02 — REGNUM

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выложил на своей странице в Facebook фото алюминиевой кастрюли, которую в одном из сел Кировоградской области используют вместо сейфа для хранения бюллетеней. Примечательно, что сотрудники участковой избирательной комиссии умудрились опечатать «сейф».

"Блестящая рыбка — плохая уха. Употребляй, Федька, то хрен, то редьку. Фото — с реального участка», — уточнил Луценко.

При этом депутат от фракции Блок Петра Порошенко Владимир Арьев выложил на странице Facebook Луценко фото одного из избирательных участков, на котором в кабинке запечатлен мужчина со спущенными штанами.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. По состоянию на 12.00 полиция зафиксировала 606 обращений о нарушениях в ходе избирательного процесса. Большинство сообщений касаются фактов незаконной агитации в день выборов.