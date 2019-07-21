Киев, , 15:56 — REGNUM

Распространенное нарушение на парламентских выборах во Львовской области Украины — избиратели пытаются проголосовать без паспортов. Об этом сообщают наблюдатели из гражданской сети ОПОРА, передает корреспондент ИА REGNUM

Сергей Васильковский. Старая церковь в с. Тухля. Галиция. 1903

Наблюдатели отмечают, что Наиболее частые случаи — в Яворовском, Старосамборском, Сокальском районах. В целом зафиксировано 12 таких эпизодов.

Без документа проголосовал и священник в с. Подгородцы (участок № 461 153) Сколевского района.

Наблюдатели отмечают, что сообщают об инцидентах в полицию, после чего члены комиссии больше не выдают бюллетени без документов.

ИА REGNUMнапоминает, что по информации ЦИК Украины, системных нарушений, которые бы могли повлиять на результаты внеочередных выборов народных депутатов, пока что в ходе голосования не зафиксировано.