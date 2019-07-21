Константиновка, , 15:20 — REGNUM

На участках в 49 избирательном округе Украины замечены массовые нарушения, сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа» в воскресенье, 21 июля.

В городах Дружковка и Константиновка Донецкой области члены участковых избирательных комиссий раздают агитационные материалы «одной из политических сил», а также ведут и устную агитацию, отметили в пресс-службе. По данным партии, зафиксирован подвоз и подкуп избирателей.

Есть угроза срыва выборов и их тотальной фальсификации в этом округе, полагают в «Оппозиционной платформе».

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.