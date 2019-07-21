Киев, , 15:16 — REGNUM

Согласно подсчетам МВД Украины, по состоянию на 13:00 явка на досрочных парламентских выборах составляет 20%.

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Об этом журналистам заявил глава координационного штаба МВД Иван Стойко, добавив, что в ведомстве рассчитывают на увеличение явки после обеда за счет Западной Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

«Надеемся, что после обеда… особенно Западная Украина включится в избирательный процесс… Там принято так, что после службы божьей люди идут на выборы и будет больше активности», — сказал Стойко.

Отметим, что МВД Украины прогнозировало общую явку по стране на уровне 50%.

По данным ЦИК Украины, по состоянию на 12:00 явка составила 19,15%, а лидировала в рейтинге активности украинская часть бывшей Луганской области, где проголосвоали более 25%.