Киев, , 15:07 — REGNUM

В районе н.п. Майорское (Горловское направление, Донецкая область) в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда «Майорское» группа разминирования Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружила неразорвавшуюся 120-мм артиллерийскую мину. Об этом 21 июля информирует департамент коммуникации МВД Украины.

«Приблизительно в 12.10 группой разминирования ГСЧС, в 150 метрах от контрольного пункта въезда-выезда Майорское, неподалеку от обочины дороги, обнаружена неразорвавшаяся 120-мм артиллерийская мина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что командование операции Объединенных сил приняло решение приостановить работу КПВВ для обеспечения безопасности гражданских лиц, пересекающих линию разграничения, и личного состава Госпогранслужбы Украины.

«Гражданские лица и персонал контрольных служб отведены в безопасное место. Сейчас группой разминирования ГСЧС проводятся мероприятия по изъятию взрывоопасного предмета», — добавили в МВД.

Остальные украинские КПВВ на Донбассе функционируют в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-центр Государственной пограничной службы Украины проинформировал о закрытии КПВВ «Майорское» на линии разграничения из-за сообщения о минировании.

Кроме того, 21 июля советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк проинформировал, что в полицию поступило сообщение о минировании в г. Торецк всех 14 избирательных участков.

Напомним, 21 июля на Донбассе началось бессрочное перемирие. Как пояснил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Роман Безсмертный, договоренность о прекращении огня впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.