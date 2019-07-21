Киев, , 15:00 — REGNUM

ЦИК Украины уточнила данные по явке на 12:00, подсчитав сведения по 196 из 199 избирательных округов, передает корреспондент ИА REGNUM

Избирательные бюллетени Дарья Антонова © ИА REGNUM

Общая явка по Украине составила 19,24%, а на первое место по активности избирателей выбралась контролируемая Киевом бывшая часть Луганской области с показателем 25,37%.

Любопытно, что в «украинской» части Донецкой области явка существенно скромнее, но все равно выше средней по стране — 21,62%.

«В целом по Украине явка никакая — меньше 18%. Зато Луганская область бьет рекорды по явке и оппозиция здесь рвет вверх, как ракета. Друзья, давайте уже отрывайте попы от диванов, возвращайтесь с дач и голосуйте. А то будете потом кричать спасибо жителям Донбасса за спикера и премьера», — комментирует промежуточные результаты политолог Кирилл Сазонов.

ИА REGNUMнапоминает, что традиционно на Украине в первой половине дня активно голосует Юго-восток страны, во второй — Запад.