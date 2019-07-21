Киев, , 14:49 — REGNUM

Представители украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что в стране в преддверии досрочных выборов в Верховную раду против их политической силы велась организованная дорогостоящая кампания по дискредитации. Соотвествующее заявление сделала сегодня, 21 июля, член партии Юлия Левочкина во время брифинга.

Левочкина заявила, что члены партии многоквратно подвергались физическим атакам со тороны радикалов в ходе предвыборной кампании. Также радикалы атаковали офисы партии, агитационные материалы, агитаторы.

«Во-вторых, «Оппозиционная платформа — За жизнь» стала целью №1 по черному пиару. Кампания по дискредитации нашей политической силы тоже носила системный характер, была хорошо организованной, велась и на центральном, и на региональном уровне, и, судя по всему, была достаточно дорогим мероприятием», — сказала Левочкина.

Кто именно финансировал эту кампания она не уточнила.

Большой проблемой для партии стали кандидаты-спойлеры, которых по некоторым округам было до трех человек. Практически все центральные и многие региональные СМИ отказались размещать рекламу партии. Во многих гордах не удалось разместить даже наружную рекламу .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду. Половина мандатов будет распределена по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам. Для прохождения в Раду партии должны преодолеть 5-процентный барьер.