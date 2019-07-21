Киев, , 14:48 — REGNUM

Выборы в Верховную раду Украины проходят в штатном режиме, заявил на брифинге в Киеве в воскресенье, 21 июля, заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский.

По его словам, системных нарушений, которые могут повлиять на исход выборов, до настоящего времени не зарегистрировано.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.