Киев, , 14:47 — REGNUM

Бывший президент Украины Леонид Кучма призвал нынешнего главу государства Владимира Зеленского после избрания Рады нового созыва представить в парламенте четкий план развития страны.

Об этом он заявил журналистам на избирательном участке, передает корреспондент ИА REGNUM

Кучма отметил, что в настоящий момент такого плана действий нет.

«Поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют… а потом смотреть, как он выполняется», — заявил бывший президент.

Вместе с тем Кучма заявил, что главный приоритет — это мир, поскольку «никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается».