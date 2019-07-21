Киев, 21 июля 2019, 14:41 — REGNUM
Сегодня, 21 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с супругой проголосовали на одном из столичных избирательных участков. После голосования премьер отметил, что одними выборами жизнь не заканчивается.
Он напомнил, что перед Украиной стоит много вызовов и задач. «Надо быть способными эти задачи решать и приближать нас к общему успеху», — добавил Гройсман.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля премьер Гройсман заявил, что в новом правительстве количество министерств можно сократить до 11. При этом нужно четко прописать полномочия и компетенцию чиновников Кабмина, передает пресс-служба правительства.