Киев, , 14:41 — REGNUM

Сегодня, 21 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман вместе с супругой проголосовали на одном из столичных избирательных участков. После голосования премьер отметил, что одними выборами жизнь не заканчивается.

«Важно, чтобы выборы приносили надежды, которые потом реализуются, а люди получили то, за что голосовали. Я сделал выбор за будущее, за успех Украины. От каждого из нас зависит, каким будет завтра», — сказал Гройсман.

Он напомнил, что перед Украиной стоит много вызовов и задач. «Надо быть способными эти задачи решать и приближать нас к общему успеху», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля премьер Гройсман заявил, что в новом правительстве количество министерств можно сократить до 11. При этом нужно четко прописать полномочия и компетенцию чиновников Кабмина, передает пресс-служба правительства.

«Я считаю, что не более 12 министерств — это действительно оптимальная структура. Более того, я считаю, что и в парламенте должно быть не более 12 комитетов. 24 министра — это очень громоздкая структура, трудно управляется… В новом правительстве должно быть не более 12, а возможно, даже 11 министерств, которые будут распределены по компетенции и сферами», — признал Гройсман.