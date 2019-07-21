Канберра, , 14:39 — REGNUM

Завершено голосование на выборах в Верховную раду Украины на первом из участков — в посольстве Украины в Австралии, расположенном в Канберре, сообщили в избирательной комиссии в воскресенье, 21 июля.

На этом участке проголосовали лишь 57 человек.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.