Киев, , 14:37 — REGNUM

Второй президент Украины, представитель Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что на досрочных выборах в Верховную раду он проголосовал за «новые силы», а также подчеркнул, что приоритетом нового парламента должно стать установление мира в Донбассе. Заявление Кучмы опубликовала сегодня, 21 июля, его пресс-секретарь Дарья Олифер.

По словам Кучмы, он проголосовал нза «новые силы», а также призвал граждан спрашивать политиков о тех обещаниях, которые они дают перед выборами.

«Конечно, я проголосовал за новые силы, и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно о тех обещаниях, которые они давали во время избирательной кампании», — сказал Кучма.

Главным приоритетом для нового состава Верховной рады Кучма назвал мир в стране. Он напомнил, что об этом же в своих предвыборных обещаниях говорил президент Владимир Зеленский.

Кучма подчеркнул, что никакие инвестиции из-за рубежа не пойдут на Украину до тех пор, пока в стране продолжается война.

Помимо прочего Кучма выразил уверенность, что после выборов в Раду, когда будет сформировано новое правительство, президент Зеленский даст четкий стратегический план развития Украины.