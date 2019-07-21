Киев, , 14:31 — REGNUM

Начиная с 1994 года, явка избирателей на парламентских выборах на Украине постоянно снижается — с 75,6% в 1994 г. до 52,6% в 2014 г., заявил политический эксперт Виктор Скаршевский, комментируя данные по явке избирателей на выборы сегодня, 21 июля.

Эксперт прогнозирует, что с учетом того, что парламентские выборы впервые проходят летом, в период отпусков (раньше выборы всегда проводились либо весной, либо осенью), явка на сегодняшних выборах будет еще ниже — порядка 50%, а может и того меньше.

«Каждый следующий состав Верховной Рады обновляется в среднем на 60% или на 260 депутатов, которые впервые заходят в парламент… Если новый парламент обновится на 70% (судя по социологии, спискам и мажоритарщикам, к этому все и идет), то впервые депутатами станут порядка 300 человек — практически конституционное большинство. Улучшится ли качество обновленного парламента, с учетом того, что раньше обновление качество не улучшало?», — задает Скаршевский риторический вопрос.

ИА REGNUMнапоминает, что явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 12:00 воскресенья составила 18,97%.

Лидером по явке пока является Кировоградская область с результатом 24,14%. Традиционно в первой половине дня высокие результаты показывает Юго-Восток Украины — Запорожская область (22,83%), Днепропетровская область (22,15%, украинская часть бывшей Донецкой области (21,62%). Ниже всего явка на Закарпатье Украины (11,45%), во Львовской области (13,66%) и в Тернопольской области (15,25%). В столице Украины Киеве явка также не очень высока — 16,65%.

В Верховную раду Украины на этих выборах избирается 424 парламентария — 225 по партийным спискам, 199 — по мажоритарным округам (еще 26 округов относятся к Донбассу и Крыму, выборы там не проводятся, но и округа не перераспределяются).