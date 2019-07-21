Киев, , 14:19 — REGNUM

У партии «Голос» есть кандидаты на посты премьер-министра и спикера Верховной рады Украины. Об этом 21 июля заявил певец, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук после того как проголосовал на одном из избирательных участков Киева.

«У нас есть кандидатуры на все должности, но давайте дождемся результатов выборов», — сказал Вакарчук, отвечая на вопрос наличия у него кандидатов на пост премьера и спикера парламента.

При этом он призвал будущую коалицию подбирать новый состав правительства исходя из целей коалиционного соглашения.

«Все вопросы о коалиции можно задавать тогда, когда мы увидим: а) конфигурацию всех сил в Верховной раде. Во-вторых, когда будут очерчены пункты коалиционного соглашения. Коалиция создается не потому что кто-то кому-то нравится, а потому что есть определенные пункт коалиционного соглашения, которые все участники готовы подписать, за которые они готов нести ответственность…», — добавил Вакарчук.

Кроме того, он затруднился назвать процент голосов, на которые рассчитывает партия «Голос».

"Мой прогноз — все будет хорошо… Завтра сутра будет более-менее понятно. Надеюсь, что у нас будут честные и прозрачные выборы, что экзит-полы, параллельный подсчет голосов и официальные результаты будут плюс-минус сходиться», — подытожил Вакарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук заявила, что на Украине работают все 29 тыс. 885 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 12.00 полиция зафиксировала более 600 обращений о нарушениях в ходе избирательного процесса. Большинство сообщений касаются фактов незаконной агитации в день выборов.