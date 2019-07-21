Киев, 21 июля 2019, 14:19 — REGNUM
У партии «Голос» есть кандидаты на посты премьер-министра и спикера Верховной рады Украины. Об этом 21 июля заявил певец, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук после того как проголосовал на одном из избирательных участков Киева.
При этом он призвал будущую коалицию подбирать новый состав правительства исходя из целей коалиционного соглашения.
Кроме того, он затруднился назвать процент голосов, на которые рассчитывает партия «Голос».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяны Слипачук заявила, что на Украине работают все 29 тыс. 885 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 12.00 полиция зафиксировала более 600 обращений о нарушениях в ходе избирательного процесса. Большинство сообщений касаются фактов незаконной агитации в день выборов.