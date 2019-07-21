Киев, , 14:13 — REGNUM

По данным одного из экзит-поллов, проводимых сегодня на Украине, по состоянию на 12:00 избирательный барьер в Верховную раду нового созыва в 5% преодолевают 4 политические силы.

Об этом корреспонденту ИА REGNUMсообщил источник, знакомый с промежуточными результатами опроса голосовавших на выходе из участков.

Согласно данным источника, «Слугу народа» поддержали 37−38% голосовавших, «Оппозиционную платформу — За жизнь» — около 15%, «Европейскую солидарность» Порошенко — 6%, «Батькивщину» Тимошенко — 5,85%.

Главным удивлением этих выборов в настоящий момент является «Голос» Вакарчука, имеющий скромный результат около 3%.

Впрочем, источник подчеркнул, что это весьма условные результаты, поскольку традиционно Западная Украина массово голосует во второй половине дня, а именно там находятся основные симпатики и Вакарчука, и Порошенко, и Тимошенко. Так что по мере голосования на Западной Украине картина электоральных симпатий будет меняться. Состоянием на 12:00 и Львовская, и Тернопольская, и Ивано-франковская области Украины были в числе аутсайдеров по явке.